Salvini si lancia col paracadute per conquistare la Toscana, l'ultima impresa del Capitano (Di martedì 8 settembre 2020) La campagna elettorale in Toscana si combatte anche in cielo. Matteo Salvini giovedì si lancerà col paracadute da 4.500 metri di altezza su Arezzo. È questa l'impresa del leader della Lega in programma giovedì pomeriggio, come riferisce "La Nazione". Il leader della Lega con Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e Nazionale, capolista del Carroccio nel collegio di Firenze città, con il deputato bergamasco Daniele Belotti, coordinatore della Lega in Toscana, e la senatrice Tiziana Nisini, salirà a bordo di un aereo e raggiungerà l'alta quota insieme a un gruppo di esperti paracadutisti di cui molti ex militari, per poi lanciarsi tutti insieme. A terra ad attendere Salvini ci saranno striscioni e ... Leggi su iltempo

