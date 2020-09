Paola, la professoressa morta in diretta: malata di coronavirus, collassa davanti ai suoi studenti. Sconcerto mondiale (Di martedì 8 settembre 2020) La 47enne Paola De Simone, professoressa argentina malata di coronavirus, è morta in diretta durante una lezione online, in collegamento con i suoi studenti sulla piattaforma Zoom. La donna non si sentiva bene da tempo e già all'inizio della lezione aveva manifestato difficoltà respiratorie. Gli alunni, spiega un articolo di Blitzquotidiano, hanno cercato di convincerla a prendersi una pausa e chiamare un medico, ma l'insegnante ha rifiutato, volendo proseguire. Scelta fatale: la donna è infatti letteralmente collassata, accasciandosi a terra. malata da un mese, la professoressa di Scienze politiche alla Universidad de la Empresa di Buenos ... Leggi su liberoquotidiano

Franco_Frueno : RT @alexmagnicxc: Paola Mantova professoressa licenziata da dipendenza divano - fiordisale : Terribile AFFETTA DA COVID - È MORTA ALL’IMPROVVISO DURANTE UNA LEZIONE ONLINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM - _DAGOSPIA_ : AFFETTA DA COVID - È MORTA ALL’IMPROVVISO DURANTE UNA LEZIONE ONLINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Professoressa si finge nera per fare carriera all'Università: sospesa… - Paola_zrz : RT @Filomen30847137: #1Settembre #StopInvasione #iostoconSalvini Così la professoressa Anna Bono, docente di Storia e Istituzioni dell'Afri… -