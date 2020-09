“No alla ‘tampon tax’: il ciclo non è un lusso”: lo dice il consiglio comunale di Firenze (Di martedì 8 settembre 2020) “No alla ‘tampon tax’: le mestruazioni non sono un lusso”. Così Firenze chiede di abbassare costi e imposte sugli assorbenti. Il consiglio comunale del capoluogo toscano, infatti, ha approvato ieri la mozione, presentata da diversi consiglieri Pd contro l’imposta sui prodotti igienici femminili essenziali (assorbenti interni, esterni, coppette mestruali).Nella nota diffusa, si legge che l’atto “chiede di verificare con Farmacie Fiorentine – Afam S.p.A. la possibilità di applicare prezzi particolarmente contenuti e promozionali sui prodotti sanitari e igienici femminili, (quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali) ed ogni altra eventuale iniziativa per migliorare la disponibilità e l’educazione all’uso di ... Leggi su huffingtonpost

CarloCalenda : Il problema del @pdnetwork non è il Si al referendum, ma il Si al Referendum dopo 3 No e dopo averlo descritto come… - fleinaudi : Sorpresona della ormai famosissima ??@elevisconti?, ieri celebrata da ?@repubblica?. Aveva promesso la vignetta in… - gennaromigliore : Eppure c’è stato un tempo in cui bastava un Sì per cambiare le cose e nel Pd ci fu chi brindò alla sconfitta di una… - ramenngirl : RT @soloetriste: alla psicologa piace farmi sapere che 'sono qui per te' no zia credo che tu sia qui per questi 30 euro all'ora - RovigoOggi : -

Ultime Notizie dalla rete : “No alla Merler: “Da 12 anni l’Italia è senza un piano pandemico, ci è costato molto caro” Rep