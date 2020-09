Morte Willy, i fratelli Bianchi: 'Non lo abbiamo toccato, intervenuti per sedare la rissa' (Di martedì 8 settembre 2020) "Siamo intervenuti a rissa già in corso per fare da pacieri. Ma il ragazzo non lo abbiamo mai toccato". Così hanno risposto al giudice per le indagini preliminari i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Morte Willy Ragazzo morto. Fratelli Bianchi: "Non abbiamo toccato Willy" Rai News Boxe, Fip ricorda Willy: ''Era portatore sano dei veri valori di un pugile''

ROMA - "La FPI esprime immenso dolore e cordoglio per la scomparsa del giovane Willy Monteiro, barbaramente ucciso sabato notte a Colleferro. Willy, corso in aiuto di un amico preso di mira da una ban ...

Pestaggio di Colleferro: le arti marziali miste fomentano la violenza?

Le arti marziali miste - o MMA - sotto accusa dopo il tragico pestaggio di Colleferro, che ha condotto alla morte del giovane Willy Monteiro. I presunti responsabili praticavano e frequentavano il gir ...

