Matthew Lee e Paolo Belli insieme per 'Rock'n'love' (Di martedì 8 settembre 2020) Da venerdì 4 settembre è disponbile ' Rock'N'love ', Decca Records/Universal Music Group,, il singolo e il videoclip che vede per la prima volta insieme Matthew Lee e Paolo Belli . Matthew Lee è uno ... Leggi su corrieredellosport

Roma, 7 set. (askanews) – E' disponibile, in radio e in digitale, "Rock'n'love" (Decca Records/Universal Music Group), contestualmente al videoclip il singolo che vede per la prima volta insieme Matth ...