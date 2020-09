Matteo Salvini come Tom Cruise: il lancio con il paracadute per la Mission: Impossible elettorale (Di mercoledì 9 settembre 2020) I leghisti toscani erano pronti ad accogliere Matteo Salvini che doveva arrivare in paracadute come Tom Cruise in stile Mission: Impossible per conquistare la Toscana, ma sembra che il leader ci abbia ripensato. Sembrava che Matteo Salvini dovesse provare ad emulare Tom Cruise di Mission Impossible: il deputato del Carroccio giovedì si sarebbe dovuto lanciare col paracadute per atterrare ad Arezzo. Il motivo? Provare a conquistare i voti per le elezioni regionali in Toscana. Ma sembra che il leader della Lega ci abbia ripensato Dopo che Silvio Berlusconi ha fatto sapere di avere una carica virale record, Matteo Salvini doveva ... Leggi su movieplayer

