Lamborghini Murciélago, la roadster erede della Diablo (Di martedì 8 settembre 2020) Nata all’alba del Nuovo Millennio, la Lamborghini Murciélago è probabilmente l’ultima sportiva ‘vecchia scuola’ della Casa del Toro. La Murciélago è un modello di auto sportiva ad alte prestazioni prodotta dalla Lamborghini, in poco più di 4.000 esemplari, tra il 2001 ed il 2010. Nei listini della Casa di Sant’Agata Bolognese sostituì la Diablo; il nome, in spagnolo, significa “pipistrello” ma è ispirato ad un famoso toro da combattimento. “La linea della Murciélago” – si legge sul sito ufficiale del costruttore – “è legata al genoma delle Lamborghini e il suo disegno ne onora le più significative icone formali. Nella sua linea ... Leggi su newsmondo

