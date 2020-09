Labaro, smantellato insediamento abusivo: avviate le operazioni di bonifica (Di martedì 8 settembre 2020) È iniziata questa mattina la bonifica di un sito di circa 3mila metri quadri, all’altezza del viadotto Giubileo del 2000, nelle vicinanze della stazione ferroviaria La Celsa, zona Labaro. Sul posto gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitare per coadiuvare gli addetti dell’ANAS, competente nel tratto interessato, che stanno procedendo alla rimozione dei rifiuti presenti, dove è stato smantellato anche un insediamento abusivo. Al momento dell’intervento non è stato trovato alcun occupante. Le operazioni di pulizia, messa in sicurezza della zona e conferimento in discarica dei materiali proseguiranno nei prossimi giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Labaro, smantellato insediamento abusivo: avviate le operazioni di bonifica - 79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: #PoliziaRomaCapitale Labaro, smantellato insediamento abusivo. Avviate le operazioni di bonifica: - PLRomaCapitale : #PoliziaRomaCapitale Labaro, smantellato insediamento abusivo. Avviate le operazioni di bonifica:… -

Ultime Notizie dalla rete : Labaro smantellato Labaro, smantellato insediamento abusivo TerzoBinario.it Labaro, smantellato insediamento abusivo

È iniziata questa mattina – martedì 8 settembre la bonifica di un sito di circa 3mila metri quadri, all’altezza del viadotto Giubileo del 2000, nelle vicinanze della stazione ferroviaria La Celsa, zon ...

È iniziata questa mattina – martedì 8 settembre la bonifica di un sito di circa 3mila metri quadri, all’altezza del viadotto Giubileo del 2000, nelle vicinanze della stazione ferroviaria La Celsa, zon ...