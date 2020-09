La Risposta di Azzolina Contro Salvini: “Ma Ha una Coscienza? Terrorizza Famiglie e Studenti” (Di martedì 8 settembre 2020) Dure critiche nei confronti del leader leghista Matteo Salvini da parte del Ministro dell’Istruzione: “Vorrei chiedergli se lui si è impegnato a collaborare un pò sulla ripartenza delle scuole o se ha usato il tema come una clave elettorale, Terrorizzando Famiglie e studenti.” Ennesimo botta e Risposta tra il leader del Carroccio Matteo Salvini e il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, quest’ultima è intervenuta in diretta ad Agorà, su Rai 3 rispondendo alle critiche dell’oppositore: “Matteo Salvini? Sono diventato il suo pane quotidiano, vorrei chiedergli se lui si è impegnato a collaborare un pò sulla ripartenza delle scuole o se ha usato il tema come una clave elettorale, ... Leggi su youreduaction

