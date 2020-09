La prorettrice della Cattolica: "Le università sono poli economici e umani" (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - "Il rapporto che si crea in aula tra docenti e allievi e all'interno della comunità degli studenti non è sostituibile anche dal più perfetto degli strumenti digitali". Ne è convinta la prorettrice dell'università Cattolica del Sacro Cuore, Antonella Sciarrone Alibrandi, che parla con l'AGI delle sfide dell'ateneo in vista di un ritorno alla modalità in presenza. "Un ritorno massiccio" lo definisce la professoressa, nella consapevolezza che "non sarà un anno accademico come tutti gli altri", ma anche nella convinzione che l'esperienza umana dell'università sia "insostituibile". Come si stanno vivendo i primi giorni della ripartenza? C'è trepidazione: i primi corsi a partire sono a Scienze ... Leggi su agi

