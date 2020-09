La Liga conferma i 5 cambi anche per la stagione 2020/21 (Di martedì 8 settembre 2020) Liga cinque sostituzioni – Dopo la decisione della DFL di confermare le cinque sostituzioni per la BundesLiga 2020/21, anche in Spagna viene confermata la modifica al regolamento per la ripartenza del campionato. Il Comitato Direttivo della RFEF, la Federcalcio spagnola, si è riunito questa mattina con urgenza, su richiesta avanzata dalla LNFP, la Lega calcio, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Liga cinque sostituzioni – Dopo la decisione della DFL di confermare le cinque sostituzioni per la Bundesliga 2020/21, anche in Spagna viene confermata la modifica al regolamento per la ripartenza del ...

