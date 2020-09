Juve Stabia, colpo per l’attacco: il rinforzo arriva dal Parma (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dell’attaccante Francesco Golfo, classe ’94. Il calciatore, nativo di Palermo, è cresciuto calcisticamente nella Pianese. Ha vestito anche le maglie del Trapani, col quale ha debuttato in serie B, e del Potenza. Queste le prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere qui in una società così ambiziosa. L’impatto con i miei compagni e il mister è stato positivo: sono convinto che faremo molto bene. Non vedo l’ora di esultare al Menti”. Francesco Golfo si è già aggregato alla squadra allenata da mister ... Leggi su anteprima24

NunzioMarrazzo : Juve Stabia. Ufficiale, Golfo è un nuovo calciatore dei gialloblù ??????? #Calcio, #Golfo, #JuveStabia, #Padalino,… - juve_magazine : UFFICIALE - Francesco Golfo è un nuovo calciatore della Juve Stabia: il comunicato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Francesco Golfo è un nuovo calciatore della Juve Stabia: il comunicato - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Francesco Golfo è un nuovo calciatore della Juve Stabia: il comunicato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Francesco Golfo è un nuovo calciatore della Juve Stabia: il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia Juve Stabia - Mercato, occhi puntati su Demetrio Steffè StabiaChannel.it Awua resta in B e passa al Cittadella

La Spezia - Sul proprio sito ufficiale il Cittadella comunica di "aver acquisito le prestazioni sportive di Theophilus Awua" dallo Spezia. Il centrocampista nigeriano classe 1988 nell'ultima stagione ...

Coppa Italia 2020-2021, il tabellone completo: Juve, Milan e Inter nella parte bassa

A Milano è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020-2021, che inizierà ufficialmente tra due settimane. Le big della Serie A entreranno in gioco negli ottavi di finale, che si terranno n ...

La Spezia - Sul proprio sito ufficiale il Cittadella comunica di "aver acquisito le prestazioni sportive di Theophilus Awua" dallo Spezia. Il centrocampista nigeriano classe 1988 nell'ultima stagione ...A Milano è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020-2021, che inizierà ufficialmente tra due settimane. Le big della Serie A entreranno in gioco negli ottavi di finale, che si terranno n ...