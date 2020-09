Julian Assange, riprende l'udienza sull'estradizione. Amnesty: “Londra la neghi” (Di martedì 8 settembre 2020) riprende oggi, durata prevista alcune settimane, l'udienza riguardante l'estradizione negli Usa di Julian Assange. La richiesta di estradizione, ha ricordato Amnesty International, è basata su accuse che derivano direttamente dalla diffusione di documenti riservati nell'ambito del lavoro giornalistico di Assange con Wikileaks. Se estradato negli Usa, Assange potrebbe affrontare 18 capi d'accusa per un totale di 175 anni di carcere: 17 ai sensi della Legge sullo spionaggio e uno ai sensi (...) - Mondo / Amnesty International, , WikiLeaks, Julian Assange Leggi su feedproxy.google

