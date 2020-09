Il parroco vittima di un ricatto a luci rosse (Di martedì 8 settembre 2020) Il parroco disperato si è rivolto ai carabinieri che hanno organizzato un intervento lampo per fermare l’estorsore È accaduto nel Camposampierese, in provincia di Padova. Un parroco è stato vittima di un ricatto a luci rosse. Nel periodo di Ferragosto, il prete, avrebbe avuto un rapporto sessuale in canonica con un giovane marocchino che era … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : parroco vittima Estorsione a luci rosse al parroco dopo il rapporto sessuale in canonica: due fratelli finiscono... Il Gazzettino Il parroco vittima di un ricatto a luci rosse

È accaduto nel Camposampierese, in provincia di Padova. Un parroco è stato vittima di un ricatto a luci rosse. Nel periodo di Ferragosto, il prete, avrebbe avuto un rapporto sessuale in canonica con u ...

Vittime del Covid anche 350 alpini Per loro una messa

Anche durante l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 gli alpini bergamaschi si sono distinti per coraggio e abnegazione, per il lavoro svolto per contenere il diffondersi di un nemico subdolo e ...

È accaduto nel Camposampierese, in provincia di Padova. Un parroco è stato vittima di un ricatto a luci rosse. Nel periodo di Ferragosto, il prete, avrebbe avuto un rapporto sessuale in canonica con u ...Anche durante l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 gli alpini bergamaschi si sono distinti per coraggio e abnegazione, per il lavoro svolto per contenere il diffondersi di un nemico subdolo e ...