Harry e Meghan restituiscono i 2,4 milioni di sterline di Frogmore Cottage (Di martedì 8 settembre 2020) Harry e Meghan hanno appena saldato il loro ultimo debito con la Famiglia Reale: i 2,4 milioni di sterline che hanno utilizzato per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, ovvero la residenza di Windsor donata dalla Regina Elisabetta per il loro matrimonio, dove però hanno vissuto per una manciata di mesi prima di trasferirsi negli Stati Uniti e rompere i legami con la Corona. Leggi su vanityfair

gxallavichx : RT @Deltacetum: Harry, dopo il plurimilionario contratto con Netflix, comunica di aver pagato di tasca sua il debito con la regina di 2.4ml… - FilippoCarmigna : Meghan Markle e Harry, il principe Carlo taglia gli aiuti: «Il debito di Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix» - Ilamaiunagioia : La cosa che mi fa più ridere è che da quando se ne sono andati Harry e Meghan si sono ritrovati in un cul-de-sac di… - FilippoCarmigna : Harry e Meghan ripagano il debito: restituiti i soldi del restauro di Frogmore House - xjsekhmet : RT @Deltacetum: Harry, dopo il plurimilionario contratto con Netflix, comunica di aver pagato di tasca sua il debito con la regina di 2.4ml… -