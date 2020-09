Firmato da Conte il nuovo dpcm. Restano in vigore le norme di prevenzione al Covid-19 (Di martedì 8 settembre 2020) I dati sulla difusione della pandemia da coronavirus hanno fatto registrare ieri un sensibile calo, 1108 i nuovi positivi in 24 ore, dovuto anche ad un minor numero di tamponi processati. 12 le ... Leggi su tg.la7

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. L’ufficialità era nell’aria ed è arrivata in serata. Il nuovo DPCM, firmato dal Presidente del Consiglio Conte, terrà chiusi gli stadi fi ...E’ in vigore il nuovo DPCM, il decreto appena firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Non ci sono stravolgimenti ma di fatto vengono prorogate al 7 ottobre le misure precauzionali per co ...