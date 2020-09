Esclusiva: il Genoa cerca l’accordo con Younes. E l’Hellas si inserisce (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vi avevamo raccontato del via libera del Napoli per Amin Younes, l’esterno tedesco in uscita dal club azzurro. Per il Genoa si tratta di una prima scelta, ma adesso deve trovare l’accordo sull’ingaggio, il Napoli vorrebbe contribuire in minima parte. E nelle ultime ore c’è stato un inserimento dell’Hellas che apprezza Younes. Foto: twitter personale L'articolo Esclusiva: il Genoa cerca l’accordo con Younes. E l’Hellas si inserisce proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

NMercato24 : ESCLUSIVA NM24: ???? Llorente in uscita dal Napoli. È l'obiettivo principale per l'attacco del Genoa ma lo spagnolo… - zazoomblog : Esclusiva: anche Sabelli e Strefezza nella lista del Genoa - #Esclusiva: #anche #Sabelli #Strefezza - zazoomblog : Esclusiva: anche Sabelli e Strefezza nella lista del Genoa - #Esclusiva: #anche #Sabelli #Strefezza - Noovyis : (Esclusiva: anche Sabelli e Strefezza nella lista del Genoa) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Genoa Le amichevoli del Genoa con Carpi e Carrarese in esclusiva tv su Telenord Telenord Le amichevoli del Genoa con Carpi e Carrarese in esclusiva tv su Telenord

Appuntamento mercoledì e giovedì alle 17 e alle 22.30 sul canale 13 in Liguria, sul 615 in Piemonte e in streaming su www.telenord.it Due amichevoli per il Genoa in vista della prossima stagione: una ...

Sébastien Frey in ESCLUSIVA: “Ibra? Se vuole fa ancora la differenza. E sullo scudetto…”

Sébastien Frey intervenuto ai microfoni di FootballNews24.it ha risposto ad alcune domande sul mercato sia del Milan che della Fiorentina, oltre che sulla possibile lotta scudetto e sul caso Messi Int ...

Appuntamento mercoledì e giovedì alle 17 e alle 22.30 sul canale 13 in Liguria, sul 615 in Piemonte e in streaming su www.telenord.it Due amichevoli per il Genoa in vista della prossima stagione: una ...Sébastien Frey intervenuto ai microfoni di FootballNews24.it ha risposto ad alcune domande sul mercato sia del Milan che della Fiorentina, oltre che sulla possibile lotta scudetto e sul caso Messi Int ...