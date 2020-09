Elettra Lamborghini, addio al nubilato lungo 3 giorni (Di martedì 8 settembre 2020) Si è concluso l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini, la cantante si sposerà con il dj Afrojack il prossimo 26 settembre in una location prestigiosa presso il Lago di Como. L’evento che si annuncia unico è stato curato nei dettagli è anche per questo che c’è molta attesa. Il matrimonio di Elettra Lamborghini è stato preceduto da un tre giorni magici di addio al nubilato dove ogni invitato, su richiesta della futura sposa, si è sottoposto a test sierologico e questo per garantire una maggiore tutela. L’addio al nubilato si è svolto tra la Tenuta San Domenico di Caserta e Capri ed è stato organizzato da una nota ... Leggi su quotidianpost

