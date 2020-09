Crema, Sospetto Caso Coronavirus in Una Scuola (Di martedì 8 settembre 2020) Il giornale “La Provincia di Cremona” riporta che è stato segnalato un Sospetto Caso di Coronavirus in una Scuola a Crema. Il protocollo anti-Covid è scattato quando un bambino ha mostrato segni di febbre. La classe del bambino è stata chiusa e i compagni mandati a casa. Il bambino non ha nulla di grave, solo qualche linea di febbre. Se il tampone risulterà negativo, la classe verrà riaperta. Leggi su youreduaction

