Covid, 1370 nuovi positivi. E l’Oms dice: si può fare la quarantena lampo di sette giorni ma a patto che… (Di martedì 8 settembre 2020) Continuano a salire i casi di infezione da Covid in Italia. Oggi si registrano 1370 nuovi positivi ma i tamponi sono raddoppiati rispetto a ieri. Il totale da inizio emergenza sale così a 280.153. Sono 10 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Questi i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile sulla situazione del contagio. 143 persone in terapia intensiva Sono 143 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il coronavirus. Rispetto a ieri si registra quindi un caso in più. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 92.403 tamponi. Il totale da inizio emergenza sale così a 9.364.213. In Italia sono ora 210.801 i guariti dal coronavirus da inizio emergenza. Rispetto a ieri sono 563 i dimessi in più. Nessuna ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Covid, 1370 nuovi positivi. E l’Oms dice: si può fare la quarantena lampo di sette giorni ma a patto che…… - ilmamilio : Covid, Bollettino Italia, +1370 contagiati e 10 decessi nelle ultime 24 ore. Nel Lazio sono 129 i nuovi casi… - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: oggi 1370 nuovi casi e 10 decessi - QSanit : #Covid. Il bollettino: oggi 1370 nuovi casi e 10 decessi #Sanità - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino 8 settembre 2020: 1.370 nuovi casi e 10 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -