Coronavirus, l’analisi della nostra voce potrebbe sostituire i tamponi (Di martedì 8 settembre 2020) Una persona sana e una malata parlano in maniera differente. O meglio, ci sono tantissime sfumature della voce impercettibili all'orecchio, ma rilevabili da un'intelligenza artificiale, che permettono di stimare con ragionevole certezza se un soggetto abbia o meno una patologia. Non è una teoria, ma un fatto, una tecnica già usata per distinguere il Parkinson, monitorare il decorso e l'efficacia di alcune terapie. In alcuni casi, i livelli di accuratezza raggiunti si aggirano intorno al 98 per cento.La scommessa è ora traslare questa soluzione nei territori del Coronavirus, con un traguardo ambizioso: usare un campione di parole al posto di un tampone. Una soluzione decisamente meno invasiva, adottabile ovunque (scuole, aeroporti, alberghi, uffici pubblici e privati) e in maniera rapida, senza competenze tecniche ... Leggi su panorama

