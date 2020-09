Coronavirus, in Basilicata 8 nuovi positivi: 4 solo a Potenza (Di martedì 8 settembre 2020) La task force regionale della Basilicata comunica che ieri, 7 settembre, sono stati processati 759 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 8 sono risultati positivi. Le positività ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

