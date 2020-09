Colleferro, l'amico di Willy: "Voleva mettere pace, ero io l'obiettivo" (Di martedì 8 settembre 2020) Dalle parole di Federico, amico 21enne di Willy, il giovane ucciso a Colleferro, vengono fuori nuovi dettagli sul pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica. "Non faccio che pensare a quello che è successo, sono scosso, Willy si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato", le parole del giovane Federico al Corriere della Sera. "Ero io il vero obiettivo, lui Voleva solo mettere pace", racconta ancora il ragazzo in merito a quanto accaduto all’esterno di un pub di Colleferro. Willy è stato pestato selvaggiamente ed ha perso la vita per i calci e i pugni subiti dai quattro aggressori, i due fratelli Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, tutti vicini agli ambienti ... Leggi su blogo

matteosalvinimi : #WillyMonteiro era un ragazzo d'oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Avvenire_Nei : #Colleferro #Willy, ucciso per altruismo. Il vescovo: siamo tutti corresponsabili - emili_dance : RT @chetempochefa: Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso… - cristinareggini : RT @ultimenotizie: Ci sono voluti venti minuti per uccidere #WillyMonteiro Duarte, massacrato a calci e pugni per aver provato a difendere… -