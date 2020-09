Christian Vieri mette in vendita la sua villa da sogno sulle colline toscane (Di martedì 8 settembre 2020) E' stata per anni il suo buen retiro e recentemente il set per il video della canzone 'Vita da bomber', ma ora Christian Vieri ha deciso di mettere in vendita la sua villa da sogno di Calvana, sulle ... Leggi su tgcom24.mediaset

10arnautovic : @EOFutbol Christian Vieri. Il capo cannonieri. - treblewin2010 : inter intermilanindo_ intermilanfans christian vieri - roberto baggio - gabriel omar batistuta - Podman712 : RT @dan_maze: Ci si avvia stancamente verso questa pigra domenica sera con il dubbio assillante se Lorenzo Colombo sia -ora come ora- allo… - tritacibo : RT @dan_maze: Ci si avvia stancamente verso questa pigra domenica sera con il dubbio assillante se Lorenzo Colombo sia -ora come ora- allo… - ellyzanzi : RT @dan_maze: Ci si avvia stancamente verso questa pigra domenica sera con il dubbio assillante se Lorenzo Colombo sia -ora come ora- allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Vieri Christian Vieri mette in vendita la sua villa da sogno sulle colline toscane TGCOM Christian Vieri mette in vendita la sua villa da sogno sulle colline toscane

E' stata per anni il suo buen retiro e recentemente il set per il video della canzone "Vita da bomber", ma ora Christian Vieri ha deciso di mettere in vendita la sua villa da sogno di Calvana, sulle c ...

Vieri vende la sua villa da sogno in Calvana

di Laura Natoli PRATO Una villa da sogno immersa nel verde, una casa da mille una notte come si dice in questi casi, con piscina a sfioro – riscaldata, naturalmente – e ultimamente diventata famosa in ...

E' stata per anni il suo buen retiro e recentemente il set per il video della canzone "Vita da bomber", ma ora Christian Vieri ha deciso di mettere in vendita la sua villa da sogno di Calvana, sulle c ...di Laura Natoli PRATO Una villa da sogno immersa nel verde, una casa da mille una notte come si dice in questi casi, con piscina a sfioro – riscaldata, naturalmente – e ultimamente diventata famosa in ...