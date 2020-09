Caso Sabrina Beccalli, nell’auto bruciata trovate ossa umane (Di martedì 8 settembre 2020) Non si sa ancora cosa sia accaduto a Sabrina Beccalli, 39enne di Crema scomparsa a Ferragosto. La sua auto era stata ritrovata bruciata e successivamente si era detto che le ossa ritrovate all’interno erano di animale, ma non è così. Forse siamo vicini a una nuova importante svolta nel Caso. Le ossa ritrovate in auto Ad annunciare la svolta nel Caso sono il Generale Luciano Garofano, consulente della famiglia di Sabrina Beccalli, e Angelo Grecchi, medico legale, consulente di Alessandro Pasini, l’uomo immortalato a bordo dell’auto dell’amica e accusato del suo omicidio. “Sono ossa umane, non di cane“, ... Leggi su thesocialpost

