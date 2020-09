Campania, arriva l’ordinanza di De Luca: screening obbligatorio per tutto il personale scolastico (Di martedì 8 settembre 2020) arriva una nuova ordinanza di Vincenzo De Luca. Il provvedimento numero 70 del governatore campano impone lo screening obbligatorio sul personale scolastico. E’ questa l’importante novità introdotta in vista della riapertura ufficiale degli istituti scolastici del 24 settembre. Campania, ripartono le scuole: screening obbligatorio per tutto il personale docente e non docente La decisione arriva … L'articolo Campania, arriva l’ordinanza di De Luca: screening obbligatorio per tutto il personale scolastico Teleclubitalia ... Leggi su teleclubitalia

