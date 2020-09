Calciomercato Napoli, questione di giorni per le cessione di Kalidou Koulibaly, Fernando Llorente e Amin Younes (Di mercoledì 9 settembre 2020) La trattativa tra Napoli e Manchester City per Kalidou Koulibaly è sempre complicata in quanto i due club parlano attraverso intermediari. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, c’è bisogno di aggiungere dei bonus per arrivare ai 75 milioni di Euro che chiede il Napoli, ma per Aurelio De Laurentiis devono essere facilmente raggiungibili e non attraverso bonus. Se dovessero essere soddisfatte queste richieste, l’affare potrebbe andare in porto in 48 ore. Anche il futuro di Fernando Llorente dovrebbe essere lontano dall’Italia. Secondo quanto riferito dall’emittente, l’attaccante spagnolo ha rifiutato le proposte di Parma, Genoa e Benevento perché vuole valutare le proposte dall’estero, avendo ... Leggi su calciomercato.napoli

mirkocalemme : Il #Napoli spinge per #Nandez, che segue da maggio. Ieri incontro col suo agente, al #Cagliari potrebbe finire… - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, ecco #Fazio. E il #Napoli pensa a #Nandez nell'affare-#Ounas - DiMarzio : Non solo Genoa su #Luperto: inserimento del #Parma - BCC1920 : Il piano #Napoli per arrivare a #Nandez: al #Cagliari #Ounas e pesante conguaglio economico L’uruguaiano nel mirino… - LucianoQuaranta : RT @SkySport: Napoli, su Koulibaly anche il PSG: chiesto Nandez al Cagliari. Le news di calciomercato -