Brutale parricidio a Casale Monferrato, 23enne uccide il padre e dà fuoco al cadavere in giardino (Di martedì 8 settembre 2020) Il 61enne Paolo Beccuti è stato ucciso e bruciato in casa sua dal figlio 23enne, che davanti agli inquirenti ha confessato l’omicidio E’ morto per mano del figlio 23enne Paolo Beccuti, il 61enne il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato nella sua villa a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Il giovane Guglielmo Beccuti alla … L'articolo Brutale parricidio a Casale Monferrato, 23enne uccide il padre e dà fuoco al cadavere in giardino NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

