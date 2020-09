Bonus Pos, dal 1 dicembre sconto 10% per chi paga con carta. Vale per tutti, fino a 3mila euro (Di martedì 8 settembre 2020) Partirà il 1° dicembre, secondo le intenzioni appena confermate dal Governo, il cosiddetto ‘piano cashback’ con cui si farà un ulteriore passo per ridurre al massimo l’uso dei contanti. È lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un incontro con i principali gestori di carte di credito e di debito, a insistere sull’obiettivo di favorire da quella data il pagamento con moneta elettronica. Conte, scrive laleggepertutti.it, ha chiesto agli operatori un nuovo impulso all’adeguamento tecnologico richiesto per poter far partire il piano il 1° dicembre. La messa a punto prevede la rendicontazione delle transazioni attraverso sia la piattaforma PagoPa sia quelle bancarie ed il trasferimento delle informazioni all’Agenzia delle Entrate. Per ... Leggi su caffeinamagazine

