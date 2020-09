Bonucci carica l’Italia: “Grinta, caparbietà e sacrificio. Ancora più convinzione nei nostri mezzi” (Di martedì 8 settembre 2020) Il successo dell'Italia contro l'Olanda ha dato una grande spinta agli azzurri. Una vittoria ottenuta col gioco e con la grinta giusta delle grandi squadre. Lo sa bene Leonardo Bonucci che sui social ha voluto esaltare la prova del gruppo con un messaggio importante.Bonucci: messaggio su Instagramcaption id="attachment 1018557" align="alignnone" width="490" Bonucci (Instagram)/caption"Una vittoria conquistata con grinta, caparbietà e sacrificio per dimostrare quanto questo gruppo tenga a vestire la maglia Azzurra", ha scritto Bonucci nella notte dopo il trionfo per 1-0 contro l'Olanda. "Proseguiamo il cammino in Nations League con Ancora più convinzione nei nostri mezzi!", ha concluso il difensore accompagnando le sue parole con una serie ... Leggi su itasportpress

