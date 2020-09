Blogo retroscena: l'eredità 2020-2021, chi saranno le professoresse e ci sarà il pubblico ? (Di martedì 8 settembre 2020) Torna lunedì 28 settembre alle ore 18:45 subito dopo Vita in diretta l'appuntamento con il preserale più visto della televisione italiana: l'eredità. Il gioco a premi prodotto in collaborazione con Banijay torna con la conduzione di Flavio Insinna, ormai perfetto padrone di casa di questo quiz e torna con le sue inseparabili professoresse, che quest'anno però saranno solo due e non più quattro.TvBlog è in grado di darvi i nomi delle due prescelte ad affiancare il buon Insinna in questa stagione 2020-2021 dell'eredità, entrambe che hanno già ricoperto questo ruolo. Partiamo da Ginevra Francesca Pisani, classe 1998 da Napoli. Diplomata al liceo scientifico ha studiato danza classica e moderna, ma anche recitazione. Prende parte al ... Leggi su blogo

