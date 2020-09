Battisti, l'ex terrorista rosso annuncia lo sciopero della fame (Di martedì 8 settembre 2020) Martina Piumatti Cesare Battisti in sciopero della fame contro l'isolamento diurno nel carcere di Oristano. L'ex terrorista, malato di epatite, rifiuta anche la terapia A maggio aveva chiesto la scarcerazione per paura del contagio da coronavirus. Ora Cesare Battisti annuncia lo sciopero della fame. E lo fa in una lettera inoltrata la suo legale Davide Steccanella: "Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia". L'ex terrorista rosso, affetto da epatite B, sta scontando l'ergastolo per quattro omicidi ... Leggi su ilgiornale

