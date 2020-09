Amatrice, condannati tutti gli imputati per il crollo delle palazzine popolari: è la prima sentenza dopo il sisma. I familiari: «È stata fatta giustizia» (Di martedì 8 settembre 2020) Trentasei anni complessivi di carcere e condanne per tutti e cinque gli imputati: questa la sentenza del Tribunale di Rieti nel processo per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice in seguito al terremoto del 24 agosto 2016. Crolli che causarono la morte di 18 persone e il ferimento di altre tre. La sentenza di oggi, 8 settembre, è la prima nell’ambito dei processi nati dalle inchieste sul sisma di Amatrice e Accumoli. Terremoto Centro Italia, da Norcia i cittadini scrivono a Mattarella e Conte: «Il ponte di Genova è stato ricostruito. E noi? Siamo cittadini di serie B?»Il tribunale ha accolto le richieste del pubblico ... Leggi su open.online

