Alla scoperta della nuova Berlino (in 48 ore) (Di martedì 8 settembre 2020) Su Berlino si è letto e sentito dire di tutto: bella, brutta, cheap e chic, sociale, creativa e chi più ne ha più ne metta. Anche io, appena arrivato, snocciolo il mio elenco di aggettivi al tassista che annuisce grave e prosaicamente aggiunge: «La crescita edilizia, qui a Berlino nascono nuovi palazzi ogni giorno». È una vecchia guardia di tassista, non usa il navigatore e con le vie va a memoria; per questo storce il naso quando si rende conto di non riuscire a localizzare il mio indirizzo, Alexanderstraße 40. Gli vengo incontro: «È un hotel vicino Alexanderplatz, forse avrà notato il cantiere qualche mese fa…». Non faccio in tempo a finire che sbotta meravigliato e pure un po’ seccato: «Ecco vede, qui siamo a Berlino, spuntano palazzi nuovi ogni giorno!» Leggi su vanityfair

museiincomune : Dal 5 al 27 settembre “Il Cosmo al #CircoMassimo”: 4 serate a tema alla scoperta dei significati astronomici e dei… - fsitaliane : Un itinerario unico, in un territorio Patrimonio dell’Umanità Unesco, a bordo del Treno del Barocco. Da #Siracusa a… - marcoribuoli : RT @Italia: Bevagna e la sua affascinante atmosfera medievale. Vi portiamo alla scoperta di questo splendido borgo dell'Umbria ?? https://t.… - PRGOUPCOMM : Settembre di…vino in Media Valtellina: degustazioni in cantina ed eventi alla scoperta delle eccellenze vitivinicol… - Dipende5 : @EricTrump @realDonaldTrump ma alla fine colombo così l'ha scoperta magari c'è Atlantide.. io avessi tempo e denaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta Alla scoperta di Milano sul trenino che va dalla periferia al centro, tra vecchi quartieri e grattacieli Corriere della Sera Willard Libby: il carbonio- 14 e la rivoluzione scientifica

Willard Libby è un chimico americano del 1900, che scopre l’approssimazione del tempo, sugli oggetti, in riferimento alla quantità di contenuto di carbonio. Di fatto, Libby crea il “metodo della dataz ...

UN PICCOLO VIDAL?

Lo stesso calciatore mantiene un basso profilo consapevole che arriva in una delle migliori squadre al mondo: "Quando l'ho scoperto sono stato subito entusiasta, perchè un club importante come la ...

Willard Libby è un chimico americano del 1900, che scopre l’approssimazione del tempo, sugli oggetti, in riferimento alla quantità di contenuto di carbonio. Di fatto, Libby crea il “metodo della dataz ...Lo stesso calciatore mantiene un basso profilo consapevole che arriva in una delle migliori squadre al mondo: "Quando l'ho scoperto sono stato subito entusiasta, perchè un club importante come la ...