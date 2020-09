Aggredito con acido: perizia, per donna vizio parziale mente (Di martedì 8 settembre 2020) MILANO, 08 SET - Era parzialmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti per turbe psichiche di cui soffre ed è ancora socialmente pericolosa Tamara Masia, la 43enne che lo scorso 4 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Francesco_Riz : RT @jacopo_iacoboni: A me sembra un fatto gravissimo. Oggi ne ho scritto su @lastampa Un giornalista racconta, con precisione di dettagli,… - cgcronos : RT @paola_cigna: -Grillo mi ha aggredito- La denuncia è del giornalista Francesco Selvi inviato di Del Debbio. Ma su questo SILENZIO!Pensat… - badkiki1 : RT @jacopo_iacoboni: Ansa: giornalista, 'aggredito da Grillo a Bibbona' Il giornalista tv voleva solo fare delle domande: 'Grillo mi ha sp… - movarturomadrid : RT @jacopo_iacoboni: A me sembra un fatto gravissimo. Oggi ne ho scritto su @lastampa Un giornalista racconta, con precisione di dettagli,… - Graziella2201 : RT @jacopo_iacoboni: A me sembra un fatto gravissimo. Oggi ne ho scritto su @lastampa Un giornalista racconta, con precisione di dettagli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredito con Aggredito con acido: perizia, per donna vizio parziale mente - Lombardia Agenzia ANSA Sgombero casa Aler a Milano, agenti aggrediti a calci e pugni: arrestata 52enne

provocando ai due contusioni giudicate guaribili in 5 giorni. La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento. Un'altra donna di 37 anni, anche lei mar ...

Benvenuti a Marwen, su Prime Video in streaming da oggi

Benvenuti a Marwen, ultimo lavoro di Robert Zemeckis con Steve Carell, arriva a partire da oggi 8 settembre in streaming su Prime Video! Benvenuti a Marwen debutta su Amazon Prime Video a partire da o ...

provocando ai due contusioni giudicate guaribili in 5 giorni. La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento. Un'altra donna di 37 anni, anche lei mar ...Benvenuti a Marwen, ultimo lavoro di Robert Zemeckis con Steve Carell, arriva a partire da oggi 8 settembre in streaming su Prime Video! Benvenuti a Marwen debutta su Amazon Prime Video a partire da o ...