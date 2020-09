Wta Istanbul 2020: programma e ordine di gioco di martedì 8 settembre, con Paolini (Di lunedì 7 settembre 2020) Il programma e l’ordine di gioco del torneo Wta di Istanbul 2020 di domani, martedì 8 settembre, che vedrà tra le sue protagoniste anche la tennista azzurra Jasmine Paolini. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Eugenie Bouchard e Leonie Kung, mentre sul campo 1 si inizierà con Perez-Dart e, a seguire, Schmiedlova-Juvan e Paolini-Voegele, che non prenderà il via prima delle ore 13:00. CAMPO CENTRALE Alle ore 11:00 – (WC) Eugenie Bouchard vs (8) Leonie Kung Non prima delle 13:00 – Sara Sorribes Tormo vs (5) Heather Watson Non prima delle 13:00 – Katarina Zavatska vs Paula Badosa Non prima delle 17.00 – (3) Polona Hercog vs (WC) Berfu Cengiz Non prima delle 17:00 – (7) Zarina ... Leggi su sportface

Un anno fa, Matteo Berrettini e Andrey Rublev si erano trovati quasi per caso agli ottavi dello US Open. Non che non ci fossero stati dei prodromi (il nostro aveva sorpreso tutti sulla terra e sull’er ...

Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto-Monticone sono impegnate nelle qualificazioni del “TEN BNP Paribas Tennis Championships” (WTA International - 202.250 dollari di montepremi) che si disputa sui ca ...

