Wanda Nara Instagram, esplosiva sullo yacht extra-lusso: «Sei la donna perfetta!» (Di lunedì 7 settembre 2020) La vacanza in famiglia ad Ibiza di Wanda Nara sembra proseguire a gonfie vele. Due giorni fa la showgirl ha rassicurato tutti i fan sul suo stato di salute legato all’emergenza coronavirus: «Estamos todos bien. Mi resultado es negativo(no tengo Covid) como el de los niños ,nuestro estado es bueno gracias por tanto amor y preocupación (Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo (non ho Covid) come quello dei bambini, il nostro stato è buono…grazie per tanto amore e preoccupazione». Dopo l’importante messaggio ai followers, la bella Wanda Nara su Instagram è tornata a stupire tutti quanti con uno scatto a dir poco elettrizzante. La showgirl in costume non passa di certo inosservata. Leggi anche –> Wanda ... Leggi su urbanpost

angeloazzurro84 : RT @dea_channel: la dea Wanda Nara baciata dal sole di Ibiza ?????????? - horny_for_celeb : RT @dea_channel: la dea Wanda Nara baciata dal sole di Ibiza ?????????? - telole2009 : RT @dea_channel: la dea Wanda Nara baciata dal sole di Ibiza ?????????? - Alyavale : RT @dreamombra: Puoi avere tutti i soldi del mondo, ma la classe non si compra. Lei, Wanda Nara e tante altre, sembreranno sempre delle vre… - rossi20_rossi : Maxi Loperz furioso con Wanda Nara: 'Per colpa sua, due figli positivi al Covid' -