Vola dal parcheggio del centro commerciale La Torre, in gravi condizioni a Villa Sofia (Di lunedì 7 settembre 2020) La notizia è stata riportata da Palermo Today. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che dovranno fare luce su quanto accaduto. Da chiarire perché la donna sia caduta. Leggi su direttasicilia

zanzibardy : RT @SalaLettura: O fanciullo dal dolce canto e dalla sacra voce, le ginocchia non possono più sorreggermi: oh, fossi, fossi un cerilo, ch… - thecoolmauri : RT @SalaLettura: O fanciullo dal dolce canto e dalla sacra voce, le ginocchia non possono più sorreggermi: oh, fossi, fossi un cerilo, ch… - Beatric31517150 : RT @SalaLettura: O fanciullo dal dolce canto e dalla sacra voce, le ginocchia non possono più sorreggermi: oh, fossi, fossi un cerilo, ch… - Blu09765054 : RT @SalaLettura: O fanciullo dal dolce canto e dalla sacra voce, le ginocchia non possono più sorreggermi: oh, fossi, fossi un cerilo, ch… - Erianna171 : RT @SalaLettura: O fanciullo dal dolce canto e dalla sacra voce, le ginocchia non possono più sorreggermi: oh, fossi, fossi un cerilo, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Vola dal Alitalia: da oggi si vola nuovamente da Trieste a Roma, da ottobre 4 tratte giornaliere Udine Today Cagliari, padre e figlio picchiati in via Sonnino: caccia all’aggressore

Aggrediti e picchiati da un giovane in pieno centro a Cagliari, in via Sonnino. Paura in serata nella centralissima strada cagliaritana: le vittime sono un minorenne e suo padre, un quarantacinquenne, ...

Cronaca, Catania: "chiudere un occhio"... per 50 euro

"Agenti Squadra di P.G. della Polizia di Stato – Polizia di Frontiera Aeroportuale hanno indagato in stato di libertà M.G. di anni 56, un impiegato in servizio presso l’Aeroporto di Catania che si era ...

Aggrediti e picchiati da un giovane in pieno centro a Cagliari, in via Sonnino. Paura in serata nella centralissima strada cagliaritana: le vittime sono un minorenne e suo padre, un quarantacinquenne, ..."Agenti Squadra di P.G. della Polizia di Stato – Polizia di Frontiera Aeroportuale hanno indagato in stato di libertà M.G. di anni 56, un impiegato in servizio presso l’Aeroporto di Catania che si era ...