Vissani: “Conte ha preso in giro i ristoratori, lo portiamo in tribunale” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Vergogna”. Lo chef Gianfranco Vissani ha duramente attaccato il Governo giallorosso per la gestione della pandemia di Coronavirus. “Io credo semplicemente che ci dobbiamo vergognare. Non mi riferisco certo al viceministro Castelli, che quando ci invitò a cambiare mestiere in realtà non voleva dire cattiverie. Mi riferisco a tutto il resto – le parole dello chef a Libero -. Dobbiamo ricevere ancora i soldi della cassa integrazione. Avevo dipendenti che prendevano 1.200 euro al mese e si sono ritrovati con 400: una persona come fa a vivere così? Come lo paga il mutuo, l’affitto, le bollette? Capisco che in Italia non ci siano soldi, ma così è troppo. I soldi per aiutare certe grandi industrie trasferite all’estero li trovano sempre. E da noi certi colleghi che fanno? Si rifanno sui clienti, cercando ... Leggi su tpi

