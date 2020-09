Vincenzo De Luca indagato per falso e truffa. I pm: “Favorì quattro vigili urbani di Salerno, diventati suoi autisti” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tutto è partito da quell’incidente stradale avvenuto nel settembre 2017, quando l’auto del presidente Vincenzo De Luca, che stava procedendo contromano in una via di Salerno, urtò uno scooter con a bordo una ragazza di 22 anni. Ne seguirono polemiche politiche sia per la norma che consentiva alla vettura del presidente di percorrere quel tratto di strada contro il senso di marcia, sia per il ruolo del suo autista. Si tratta di un ex vigile urbano passato alle dipendenze della Regione proprio quando De Luca è diventato governatore. Una promozione su cui, negli scorsi mesi, ha aperto un fascicolo la procura di Napoli. Secondo quanto riportato da Conchita Sannino su La Repubblica, il presidente Vincenzo De Luca risulta indagato con ... Leggi su ilfattoquotidiano

