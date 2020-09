Uomo trovato morto su un traghetto, avviate le indagini (Di lunedì 7 settembre 2020) La scoperta del corpo del 24enne afgano ad Ancona, morto su un traghetto di ritorno dalla Grecia. indagini in corso da parte della polizia di frontiera che devono risolvere mille interrogativi a partire dalla causa del decesso Tragedia a bordo di un traghetto proveniente dalla Grecia. Un 24enne afgano è stato trovato morto nella stiva dell’imbarcazione la Cruise … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

