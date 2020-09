Sul commento sessista di Gervasoni rivolto a Elly Schlein (Di lunedì 7 settembre 2020) Il commento è palesemente sessista e non poteva che tradursi in un boomerang per chi l’ha lanciato. Accade che Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università del Molise, commentando la copertina che il settimanale L’Espresso dedica a Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Romagna, se ne esca – su Twitter – con un: “Ma che è, n’omo?”. Gervasoni non è nuovo a simili esternazioni. Ad esempio, sul caso Sea Watch, l’anno scorso, scriveva “affondata, bum bum”, affermazione – sempre via Twitter – che aveva bloccato il suo rinnovo di docente alla Luiss, e l’aveva automaticamente elevato presso certa editoria sovranista nelle idee ma soprattutto nei ... Leggi su wired

fanpage : Il candidato sindaco leghista di Avezzano Tiziano Genovesi ha cliccato ‘mi piace’ sul commento di un nazista che pr… - NicolaPorro : Il troppo allarmismo di queste settimane sul numero dei #contagi rischia di essere un boomerang. Ecco perché nel vi… - frankeyboard68 : @AlessandroGarri @Deputatipd @pdnetwork Mi spiace voglia leggere il mio commento in tal guisa, anziché considerarlo… - trattomale : Vedo un RT con commento che condivido, clicco sul profilo. Bio: 'sono volgare' ? (ah, è @alesaura) - sabrinafreni : RT @SanofiIT: Siamo ai nastri di partenza di un settembre fitto di nebbie e sopra un ottovolante sul senso di noi stessi. Ma la paura funzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul commento Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (7 settembre 2020) SoldiOnline.it Milano, polemiche dopo la foto di una maestra d’asilo in camice e visiera: “Neanche gli infermieri”

Giornata di ripresa per le scuole dell'infanzia. Tra incertezze e perplessità, non sono mancate di certo le polemiche. L'ultimo scontro ‘social' vede come protagonista un'insegnante che sul profilo Fa ...

Chiara Nasti sui commenti negativi tra donne

Chiara Nasti è una nota influencer. La ragazza di recente ha voluto parlare dei commenti negativi che legge sotto i suoi post, e soprattutto del fatto che perlopiù sono commenti di donne. Chiara Nasti ...

Giornata di ripresa per le scuole dell'infanzia. Tra incertezze e perplessità, non sono mancate di certo le polemiche. L'ultimo scontro ‘social' vede come protagonista un'insegnante che sul profilo Fa ...Chiara Nasti è una nota influencer. La ragazza di recente ha voluto parlare dei commenti negativi che legge sotto i suoi post, e soprattutto del fatto che perlopiù sono commenti di donne. Chiara Nasti ...