Speranza: “Il Covid continua ad avere numeri significativi. Guai ad abbassare la guardia” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Non bisogna dare nulla per scontato. Com’e’ noto il Covid continua ad avere numeri significativi, quindi Guai ad abbassare la guardia”. Queste le dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza a Siena. “Abbiamo mesi in cui dobbiamo ancor resistere in vista di un vaccino sicuro e cure sicure come quelle che ci auguriamo possano partire propria dalla ricerca fatta in questo palazzo – ha proseguito il ministro al termine della visita all’incubatore biomedicale Toscana Lifes Sciences – In questi mesi dovremo ancora rispettare le regole, quindi l’utilizzo della mascherina e del distanziamento di almeno un metro. Regole fondamentali che il nostro Paese ha imparato e che dobbiamo ... Leggi su sportface

