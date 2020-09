Scuola, a Bologna i lavori sono ancora in corso. “Ma il 14 saremo pronti” (Di lunedì 7 settembre 2020) BOLOGNA – Non sono ancora terminati i lavori per adeguare le scuole elementari e medie di Bologna agli standard anti-covid. Alle Montalcini e alle Piaget, infatti, i cantieri sono ancora aperti. Ma il Comune garantisce che le nuove aule saranno pronte in tempo per l’avvio dell’anno scolastico, lunedì prossimo. Il punto è stato fatto questa mattina in commissione Bilancio di Palazzo D’Accursio dal dirigente dei servizi di manutenzione del Comune di Bologna, Simone Stella. Leggi su dire

Ancora nulla di ufficiale, ma il comune di Rimini sta valutando la misurazione della temperatura all’ingresso per i bambini di scuole d’infanzia e asili nido. Nel protocollo pubblicato dal Miur per la ...

I primi risultati della campagna volontaria di screening in vista del ritorno in aula: target di quasi 97mila unità

Sono 25mila i test sierologici già fatti in Emilia-Romagna al personale scolastico in vista del ritorno in classe e solo due i casi di positività al tampone. É il primo significativo dato, divulgato d ...

