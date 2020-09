Sampdoria, Murillo strega la Turchia: c’è anche il Galatasaray (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Galatasaray avrebbe puntato gli occhi su Murillo. La Sampdoria attende l’offerta ufficiale per il difensore colombiano Il Galatasaray sembra essere particolarmente interessata a Jeison Murillo, anche se non sono ancora arrivate proposte ufficiali alla Sampdoria. Il difensore colombiano, considerato sulla lista dei partenti, piace anche in Spagna a Real Sociedad e Celta Vigo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

