Sagramola: “Tutto sulla trattativa Boscaglia. Sciopero dell’AIC? Ho la mia idea” (Di lunedì 7 settembre 2020) Parola a Rinaldo Sagramola.Dal ritorno tra i professionisti, all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, all'obiettivo Serie A: sono diversi i temi trattati dall'amministratore delegato del Palermo, che intervenuto ai microfoni di "TRM", ha tratto un bilancio dell'ultima stagione rosanero culminata con la promozione in Serie C della formazione siciliana."Boscaglia è un allenatore che da subito abbiamo immaginato potesse interpretare al meglio le nostre strategie e perseguire i nostri obiettivi. È un allenatore che conosce la categoria, che conosce anche la Serie B. È una persona che conosciamo. È un allenatore che abbiamo inseguito, c’era qualche difficoltà legata al fatto che era impegnato. Ci abbiamo messo un pochino ma siamo riusciti a portarlo a Palermo".Chiosa finale sul cambio delle ... Leggi su mediagol

