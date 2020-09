"Ritardi? Accuse ingiuste". Scuola, mentre si difende la vice Ascani la smentisce: Azzolina, una figuraccia catastrofica (Di lunedì 7 settembre 2020) A sentire Lucia Azzolina, ospite ad Agorà su Rai 3 sotto la nuova conduzione di Luisella Costamagna, sembra che sulla Scuola in Italia sia stato fatto una sorta di capolavoro. Come se il diluvio di critiche che la colpiscono da mesi per gaffe, balletti, impreparazione non esistessero. E pensare che, proprio mentre lei parlava, il viceministro all'Istruzione, Anna Ascani, ammetteva che "i banchi in ritardo sono un problema. Ma correggeremo gli errori", spiegava in un'intervista al Corriere della Sera. Ma tant'è, la grillina dei banchi rotanti e di mille altre corbellerie, nel giorno in cui alcuni studenti iniziano a tornare a Scuola, canta vittoria, si presenta come una sorta di punto di riferimento. "Abbiamo lavorato per trovare spazi e garantire il distanziamento di un ... Leggi su liberoquotidiano

InvictusNon : Scuola, Lucia Azzolina: 'Ritardi sui banchi, accuse ingiuste'. Ma il suo vice Anna Ascani la smentisce: 'Rimedierem… - IvanBrunetti2 : RT @Libero_official: Ad #Agorà nel giorno della ripresa delle lezioni la #Azzolina si difende: 'Ritardi sui banchi, accuse ingiuste'. Ma ne… - cpetacci : RT @Libero_official: Ad #Agorà nel giorno della ripresa delle lezioni la #Azzolina si difende: 'Ritardi sui banchi, accuse ingiuste'. Ma ne… - AA311922 : RT @Libero_official: Ad #Agorà nel giorno della ripresa delle lezioni la #Azzolina si difende: 'Ritardi sui banchi, accuse ingiuste'. Ma ne… - AndreaSamanna : RT @Libero_official: Ad #Agorà nel giorno della ripresa delle lezioni la #Azzolina si difende: 'Ritardi sui banchi, accuse ingiuste'. Ma ne… -