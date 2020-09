Referendum e Amministrative, Sky TG24 con approfondimenti e speciali (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 20 e il 21 settembre l’Italia si appresta a tornare alle urne: il primo voto dopo l’emergenza Covid 19. La tornata elettorale vede i cittadini chiamati ad esprimersi sul Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, ma anche su governo regionale in Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta e sull’amministrazione di quasi mille Comuni. Sky TG24 racconterà l’avvicinamento a queste importanti... Leggi su digital-news

A sostegno del No per evitare di perdere in democrazia. L'importanza di eleggere persone di qualità

ROVIGO - "Tagliare i parlamentare significa tagliare la democrazia, perfino Mussolini fu più generoso nell'ammettere la rappresentatività del popolo, tre volte tanto quanto ne uscirebbe ora se a vince ...

