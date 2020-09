Rave party nella cava: denunciate 64 persone (Di lunedì 7 settembre 2020) Massa Sono stati identificati e saranno denunciati 64 partecipanti al Rave party all'interno della cava "Vittoria" di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Le persone identificate, di ogni et&agRave;, ... Leggi su lanazione

Nel fine settimana hanno preso parte a un rave party all'interno della cava Vittoria, in provincia di Massa Carrara, nonostante le restrizioni per scongiurare la diffusione del Coronavirus. Sessantaqu ...Un rave party in una vecchia cava abbandonata della AlpiApuane, famose in tutto il mondo per il candido marmo, è costata una denuncia a 64 persone provenienti da tutta Italia. La festa illegale si è t ...