Napoli, il futuro di Petagna è ancora tutto da scrivere (Di lunedì 7 settembre 2020) Andrea Petagna è pronto a cominciare la sua avventura al Napoli, ma il suo futuro in azzurro è in bilico Andrea Petagna non ha partecipato al ritiro del Napoli a Castel di Sangro a causa della positività al Covid-19. Ora è guarito ed è pronto ad affacciarsi al mondo azzurro con i primi allenamenti a Castel Volturno. Il suo futuro però, come riporta il Corriere dello Sport, è ancora in bilico. Nella rosa partenopea ci sono ancora Milik e Llorente, in uscita ma non ancora fuori dal progetto. Per questo motivo, lo spazio di Petagna potrebbe essere ridotto tanto da costringerlo a trovare subito una nuova squadra e a essere solo di passaggio ... Leggi su calcionews24

